"Смерть ворогам!": над Киевщиной сбили ИЛ-76 с вражеским десантом

В Киевской области силы противовоздушной обороны сбили российский самолет Ил-76 с вражеским десантом.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook, командование Воздушных сил Украины

Прямая речь: "Наши силы ПВО сбили ИЛ-76 с вражеским десантом в районе Василькова. Это месть за Луганск 2014 года. "Смерть ворогам"!

Детали: Командование ВС ВСУ уточняет, что в половине первого ночи, 26 февраля, истребитель Су-27 Воздушных Сил ВС Украины успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских оккупационных войск и уничтожил врага.

Сообщается, что сейчас продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха.

Напомним: 14 июня 2014 года над Луганской областью боевики поразили Ил-76 МД из переносного зенитно-ракетного комплекса – самолет загорелся и упал. На борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.