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Росія єдина ветувала резолюцію Радбезу ООН про зупинку вторгнення в Україну

Анастасія КалатурСубота, 26 лютого 2022, 01:02
фото: getty

Росія ветувала резолюцію Ради Безпеки ООН, яка вимагає від Москви зупинити атаки і негайно вивести всі війська з України.

Джерело: WP

Деталі: 11 із 15 членів Радбезу були за резолюцію, і лише Росія проти (Китай, Індія та ОАЕ утрималися).

Очікується, що зараз проект резолюції буде розглянуто Генеральною Асамблеєю ООН, що складається з 193 членів, де немає права вето.

Резолюція Ради Безпеки, ініційована США та Албанією, засуджувала російське вторгнення в Україну, негайно вивести свої війська, припинити застосування сили проти України та скасувати рішення щодо визнання незалежності ОРДЛО.

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Теми: РосіяООНвійна
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