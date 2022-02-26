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Россия единственная ветировала резолюцию Совбеза ООН об остановке вторжения в Украину

Анастасия КалатурСуббота, 26 февраля 2022, 00:02
Россия единственная ветировала резолюцию Совбеза ООН об остановке вторжения в Украину
фото: getty

Россия ветировала резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую от Москвы остановить атаки и немедленно вывести все войска из Украины.

Источник: WP

Детали: 11 из 15 членов Совбеза были за резолюцию, и только Россия против (Китай, Индия и ОАЭ воздержались).

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Ожидается, что в настоящее время проект резолюции будет рассмотрен Генеральной Ассамблеей ООН, состоящей из 193 членов, где нет права вето.

Резолюция Совета Безопасности, инициированная США и Албанией, осуждала российское вторжение в Украину, немедленно вывести свои войска, прекратить применение силы против Украины и отменить решение о признании независимости ОРДЛО.

Темы: РосcияООНвойна
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