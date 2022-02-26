Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Bloomberg: Білий дім запросив у Конгресу США понад 6 млрд доларів через напад Росії

Анастасія КалатурСубота, 26 лютого 2022, 02:12
ФОТО: GETTY IMAGES

Білий дім повідомив Конгресу, що йому знадобиться приблизно 6,4 млрд доларів нового фінансування у зв'язку з нападом Росії на Україну.

Джерело: джерело Bloomberg

Деталі: Зокрема 2,9 млрд доларів для України, країн Балтії, Польщі та інших сусідів України буде використано для гуманітарної допомоги, продовольчої допомоги, допомоги біженцям, а також для енергетичної та економічної стабілізації.

Ще 3,5 млрд доларів нададуть Міноборони США, аби відреагувати на російське вторгнення.

Теми: СШАРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Янукович у Мінську, Кремль хоче зробити його "президентом України" – джерела

Зеленський звернувся до євреїв: У мовчанні народжується нацизм

відеоУ Харкові – ракетні удари по будівлі головного управління Нацполіції та СБУ

фотоАбрамович терміново продає майно в Лондоні, уряд просять пришвидшити санкції

США закрили небо для російських літаків

фотоВ Україні ліквідовано російського полковника Ісайкіна

Усі новини...
США
США розширює санкції проти поплічників Путіна
США анонсували новий пакет "нелетальної та летальної" допомоги
Білий дім оголосив санкції проти Путіна
Останні новини
11:01
Урядова лінія 1545 тепер вирішує гуманітарні питання: працює цілодобово
10:57
Янукович у Мінську, Кремль хоче зробити його "президентом України" – джерела
10:56
Зеленський змінив голів Черкаської та Одеської ОДА
10:54
інфографікаПідтримка вступу України до ЄС та НАТО безпрецедентно зросла – "Рейтинг"
10:48
У США розслідуватимуть злочини російських олігархів – Байден
10:42
Майже 90% українців вірять, що Росія програє війну
10:37
Мер Маріуполя про російські обстріли: уже 12 годин місто "утюжать" без зупинки
10:35
Переговори України та Росії посунулися в часі – росЗМІ
10:35
НБУ послабив деякі заборони на операції в іноземній валюті
10:27
У Миколаєві висадився ворожий десант. Людей просять покинути вулиці
Усі новини...