Bloomberg: Білий дім запросив у Конгресу США понад 6 млрд доларів через напад Росії
Субота, 26 лютого 2022, 02:12
Білий дім повідомив Конгресу, що йому знадобиться приблизно 6,4 млрд доларів нового фінансування у зв'язку з нападом Росії на Україну.
Джерело: джерело Bloomberg
Деталі: Зокрема 2,9 млрд доларів для України, країн Балтії, Польщі та інших сусідів України буде використано для гуманітарної допомоги, продовольчої допомоги, допомоги біженцям, а також для енергетичної та економічної стабілізації.
Ще 3,5 млрд доларів нададуть Міноборони США, аби відреагувати на російське вторгнення.