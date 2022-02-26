Bloomberg: Білий дім запросив у Конгресу США понад 6 млрд доларів через напад Росії

Білий дім повідомив Конгресу, що йому знадобиться приблизно 6,4 млрд доларів нового фінансування у зв'язку з нападом Росії на Україну.

Джерело: джерело Bloomberg

Деталі: Зокрема 2,9 млрд доларів для України, країн Балтії, Польщі та інших сусідів України буде використано для гуманітарної допомоги, продовольчої допомоги, допомоги біженцям, а також для енергетичної та економічної стабілізації.

Ще 3,5 млрд доларів нададуть Міноборони США, аби відреагувати на російське вторгнення.