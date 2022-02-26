Bloomberg: Белый дом запросил в Конгрессе США более 6 млрд долларов из-за нападения России
Суббота, 26 февраля 2022, 02:12
Белый дом сообщил Конгрессу США, что ему понадобится около 6,4 млрд долларов нового финансирования в связи с нападением России на Украину.
Источник: источник Bloomberg
Детали: В частности, 2,9 млрд долларов для Украины, стран Балтии, Польши и других соседей Украины будут использованы для гуманитарной помощи, продовольственной помощи, помощи беженцам, а также для энергетической и экономической стабилизации.
Еще 3,5 млрд долларов предоставят Минобороны США, чтобы отреагировать на российское вторжение.