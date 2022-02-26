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Bloomberg: Белый дом запросил в Конгрессе США более 6 млрд долларов из-за нападения России

Анастасия КалатурСуббота, 26 февраля 2022, 02:12

Белый дом сообщил Конгрессу США, что ему понадобится около 6,4 млрд долларов нового финансирования в связи с нападением России на Украину.

Источник: источник Bloomberg

Детали: В частности, 2,9 млрд долларов для Украины, стран Балтии, Польши и других соседей Украины будут использованы для гуманитарной помощи, продовольственной помощи, помощи беженцам, а также для энергетической и экономической стабилизации.

Еще 3,5 млрд долларов предоставят Минобороны США, чтобы отреагировать на российское вторжение.

Темы: СШАРосcия
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