Росіяни намагаються зруйнувати ТЕЦ-6, в Києві лунають вибухи

Вибухи в районі Троєщини в Києві – це спроби росіян зруйнувати ТЕЦ-6.

Джерело: співрозмовник УП у командуванні ЗСУ

Деталі: Зазначається, що наразі ППО відбиває атаки.

Дослівно: "Нові вибухи в районі Троєщини у Києві – це спроби росіян зруйнувати ТЕЦ-6. Поки що ППО відбиває атаки".

Що передувало: У Києві сталися 5 вибухів біля ТЕЦ-6 з інтервалом в 3-5 хвилин.