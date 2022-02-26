Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни намагаються зруйнувати ТЕЦ-6, в Києві лунають вибухи

Анастасія КалатурСубота, 26 лютого 2022, 02:45

Вибухи в районі Троєщини в Києві – це спроби росіян зруйнувати ТЕЦ-6.

Джерело: співрозмовник УП у командуванні ЗСУ

Деталі: Зазначається, що наразі ППО відбиває атаки.

Дослівно: "Нові вибухи в районі Троєщини у Києві – це спроби росіян зруйнувати ТЕЦ-6. Поки що ППО відбиває атаки".

Що передувало: У Києві сталися 5 вибухів біля ТЕЦ-6 з інтервалом в 3-5 хвилин.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: КиїввійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

На усіх пунктах пропуску на західному кордоні зникли черги - ДПСУ

ЗСУ та ДПСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині

фото Захисники знищили ворожу колону на Сумщині

Польща вважає реальним надання Україні статусу кандидата в ЄС у найближчі дні

Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

ЗСУ збили над Ірпенем ворожий літак – Залужний

Усі новини...
Київ
Зеленський біля будівлі ОП: Я тут, ніякої зброї ми не складемо
Головні новини п’ятниці та ночі: заяви Кремля про Зеленського, бої за Київ
Ситуація в Києві контрольована на 100% – Подоляк
Останні новини
13:36
ЄС розглядає відключення банків Білорусі від SWIFT - Reuters
13:26
Франція арештувала 86-метрову яхту глави "Роснєфти" Сєчина
13:25
фото, відеоОкупанти розбомбили село на Харківщині – є загиблі, десятки зруйнованих будинків
13:19
По всій Київщині йде боротьба з диверсантами – голова області
13:16
ІКЕА зупиняє роботу в РФ та жертвує 20 мільйонів євро Україні
12:58
Франція порадила своїм громадянам виїздити з Росії
12:52
"Непридатні для інвестицій": Лондон зупиняє торги російських компаній, їх виключають з індексів
12:50
Над Києвом вночі збили російські ракети, жертв та руйнувань немає
12:46
аудіоВМФ РФ займається піратством і тероризмом: російських моряків посилають уже відомим маршрутом
12:45
Лавров заявив, що Зеленський нібито дає свою охорону "нацистам на їхніх факельних ходах"
Усі новини...