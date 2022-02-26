Росіяни намагаються зруйнувати ТЕЦ-6, в Києві лунають вибухи
Субота, 26 лютого 2022, 02:45
Вибухи в районі Троєщини в Києві – це спроби росіян зруйнувати ТЕЦ-6.
Джерело: співрозмовник УП у командуванні ЗСУ
Деталі: Зазначається, що наразі ППО відбиває атаки.
Дослівно: "Нові вибухи в районі Троєщини у Києві – це спроби росіян зруйнувати ТЕЦ-6. Поки що ППО відбиває атаки".
Що передувало: У Києві сталися 5 вибухів біля ТЕЦ-6 з інтервалом в 3-5 хвилин.
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