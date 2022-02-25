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Атака РФ на Київ: 5 вибухів з інтервалом у кілька хвилин сталися біля ТЕЦ-6

Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 20:59

У Києві сталися 5 вибухів біля Київської теплоелектроцентралі 6, туди прямують аварійні служби.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко

Пряма мова: "5 вибухів сталися з інтервалом в 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6. Аварійно-рятувальні служби слідують туди. З’ясовуємо деталі".

Деталі: За інформацією Державної служби з надзвичайних ситацій, поряд з ТЕЦ-6 працювали українські гармати "Піон". Повідомляється, що ТЕЦ працює у штатному режимі.

Що передувало: Міський голова Києва Віталій Кличко заявив про загрозливу ситуацію для Києва: ця ніч буде складною.

Теми: війнаКиїв
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