Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві вбили близько 60 диверсантів – радник глави МВС

Ольга Глущенко Субота, 26 лютого 2022, 02:59
Затримання диверсійно-розвідувальної групи, фото: НГУ

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомив, що в Києві у п’ятницю вбили 60 диверсантів.

Джерело: Андрусів у Facebook

Пряма мова: "У Києві сьогодні (у п’ятницю – ред.) було вбито близько 60 диверсантів. Затримано десятки любителів поставити мітку".

Нагадаємо: Нацгвардія викрила у Києві диверсійно-розвідувальну групу росіян, що діяли під виглядом підрозділу територіальної оборони.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Київвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Чотири винищувачі РФ порушили повітряний простір Швеції

Українська делегація їде на переговори з РФ до Біловезької пущі

фото, відеоЖителі Енергодара стали стіною на захист міста

Росіяни атакували блокпост у Коростені – 4 загиблих

відео"Орків геть!": Мелітополь вийшов на протест проти російських окупантів. Лунала стрілянина

ЄС відключив від SWIFT сім російських банків та заборонив постачати євро агресору

Усі новини...
Київ
Росіяни намагаються зруйнувати ТЕЦ-6, в Києві лунають вибухи
У Києві повітряна тривога – всі в укриття 
У Києві виявили фейковий "підрозділ тероборони"
Останні новини
23:14
У Білорусі йде "рейкова війна" проти війни з Україною
23:09
відеоУ Росії продовжують затримувати учасників "антивоєнних" мітингів: за добу 724 людини
23:06
У США з’явилася оперативна група для полювання на активи російських олігархів
22:55
Арахамія: Переговори відбудуться не в Біловезькій пущі
22:50
Коли перебої на лінії 102: столична поліція дала додаткові контакти
22:49
Макрон виступив з промовою щодо війни РФ проти України
22:32
Росії може загрожувати дефолт – JPMorgan
22:23
відеоЄвреї, які пережили Голокост, проклинають Путіна з бомбосховища Києва й вимагають миру
22:13
ВІДЕОУ Києві 3 березня дозволять рух на двох мостах – Кличко
22:08
Жодних полонених російських артилеристів більше не буде – ССО
Усі новини...