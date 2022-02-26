У Києві вбили близько 60 диверсантів – радник глави МВС

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомив, що в Києві у п’ятницю вбили 60 диверсантів.

Джерело: Андрусів у Facebook

Пряма мова: "У Києві сьогодні (у п’ятницю – ред.) було вбито близько 60 диверсантів. Затримано десятки любителів поставити мітку".

Нагадаємо: Нацгвардія викрила у Києві диверсійно-розвідувальну групу росіян, що діяли під виглядом підрозділу територіальної оборони.