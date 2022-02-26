У Києві вбили близько 60 диверсантів – радник глави МВС
Субота, 26 лютого 2022, 02:59
Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомив, що в Києві у п’ятницю вбили 60 диверсантів.
Джерело: Андрусів у Facebook
Пряма мова: "У Києві сьогодні (у п’ятницю – ред.) було вбито близько 60 диверсантів. Затримано десятки любителів поставити мітку".
Нагадаємо: Нацгвардія викрила у Києві диверсійно-розвідувальну групу росіян, що діяли під виглядом підрозділу територіальної оборони.
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