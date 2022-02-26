В Киеве убили около 60 диверсантов – советник главы МВД
Суббота, 26 февраля 2022, 01:59
Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сообщил, что в Киеве в пятницу убили 60 диверсантов.
Источник: Андрусов в Facebook
Прямая речь: "В Киеве сегодня (в пятницу – ред.) было убито около 60 диверсантов. Задержаны десятки любителей поставить метку".
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Напомним: Нацгвардия разоблачила в Киеве диверсионно-разведывательную группу россиян, действовавших под видом подразделения территориальной обороны.