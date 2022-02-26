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В Киеве убили около 60 диверсантов – советник главы МВД

Ольга ГлущенкоСуббота, 26 февраля 2022, 01:59
В Киеве убили около 60 диверсантов – советник главы МВД
Задержание диверсионно-разведывательной группы, фото: НГУ

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сообщил, что в Киеве в пятницу убили 60 диверсантов.

Источник: Андрусов в Facebook

Прямая речь: "В Киеве сегодня (в пятницу – ред.) было убито около 60 диверсантов. Задержаны десятки любителей поставить метку".

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Напомним: Нацгвардия разоблачила в Киеве диверсионно-разведывательную группу россиян, действовавших под видом подразделения территориальной обороны.

Темы: Киеввойна
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