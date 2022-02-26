150 гелікоптерів припарковані в Білорусі біля кордону України — супутникові знімки

Близько 150 транспортних вертольотів та сухопутні війська знаходяться приблизно за 32 км від кордону з Україною на півдні Білорусі.

Джерело: супутникові знімки Maxar, оприлюднені Reuters

Деталі: Зокрема, одне велике розгортання гелікоптерів - біля білоруського міста Хойники, де на дорозі було припарковано понад 90 гелікоптерів. Протяжність розгортання перевищує 8 км.

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Зображення також засвідчили велике розгортання сухопутних військ із кількома сотнями транспортних засобів у колоні у кількох районах.

MAXAR

MAXAR

MAXAR

MAXAR

MAXAR

Нагадаємо: Білорусь є союзником Росії у війні проти України. Російські війська вторглися в Україну зокрема через Білорусь, а перед початком війни російські та білоруські військові провели спільні навчання.