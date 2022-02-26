150 вертолетов припаркованы в Беларуси у границы Украины — спутниковые снимки

Около 150 транспортных вертолетов и сухопутных войск находятся примерно в 32 км от границы с Украиной на юге Беларуси.

Источник: спутниковые снимки Maxar, обнародованные Reuters

Детали: В частности, одно большое развертывание вертолетов - возле белорусского города Хойники, где на дороге было припарковано более 90 вертолетов. Протяженность развертывания превышает 8 км.

Изображения также показали большое развертывание сухопутных войск с несколькими сотнями транспортных средств в колонне в нескольких районах.

Напомним: Беларусь является союзником России в войне против Украины. Российские войска вторглись в Украину в частности через Беларусь, а перед началом войны российские и белорусские военные провели совместные учения.

MAXAR

MAXAR

MAXAR

MAXAR