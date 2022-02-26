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Росіяни обстріляли військову частину біля метро Берестейська

Субота, 26 лютого 2022, 04:24
скриншот

У Києві йде бій в районі військової частини біля метро Берестейська.

Джерело: Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

Дослівно: "Військові злочинці РФ атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги. Напад відбито".

Метро Берестейська
Метро Берестейська

Деталі: у мережі викладають відео вибухів і палаючого вогню на території частини.

Можливо у частині горить склад припасів.

Видання Vgorode повідомляє, що міст біля Берестейської підірваний. За даними УП від керівництва силового сектора, міст підірвали, щоб завадити просуванню ворога в місто.

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Журналіст Андрій Цаплієнко виклав відео, на якому дуже довго вибухають снаряди на території частини.

Держспецзв’язку повідомило, що "у Києві тривають запеклі бої. ЗСУ відтісняють російських диверсантів".

Міська влада Києва просить мирних громадян не наражатись на небезпеку і залишать у безпечних місцях.

Теми: Київвійна
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