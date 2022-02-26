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Россияне штурмовали военную часть у метро Берестейская

Суббота, 26 февраля 2022, 04:24
скриншот

В Киеве идет бой в районе воинской части у метро Берестейская.

Источник: Facebook Сухопутных войск ВСУ.

Дословно: "Военные преступники РФ атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы. Нападение отражено".

Метро Берестейская
Метро Берестейская

Подробности: в сети выкладывают видео взрывов и горящего огня на территории части.

Возможно, в части горит склад боеприпасов.

Издание Vgorode сообщает, что мост возле Брестской подорван. По информации УП от источников в руководстве силового блока, мост подорван, чтобы помешать продвижению в город.

Журналист Андрей Цаплиенко выложил видео, где очень долго взрываются снаряды на территории части.

В Госспецсвязи заявили, что в городе идет борьба с диверсантами.

Киевские городские власти просят граждан быть осторожными и оставаться в безопасных местах.

Темы: Киеввойна
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