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Миколаїв наш: ППО відбила атаки на місто

Євген КізіловСубота, 26 лютого 2022, 04:46

Протиповітряна оборона ЗСУ відбила атаки російських окупантів на Миколаїв.

Джерело: голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім у Telegram

Деталі: Також, за його словами, російському десанту не дали висадитися в Очакові.

Пряма мова: "Миколаїв відстояли. ППО відбила атаки. Очаков – не висадились… Десанту немає… Ніхто до нас не йде".

Передісторія: 25 лютого в Генеральному штабі Збройних сил повідомили, що російські окупанти намагаються обійти Херсон та здійснити наступ на Миколаїв.

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Теми: МиколаїввійнаРосія
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