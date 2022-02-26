Миколаїв наш: ППО відбила атаки на місто

Протиповітряна оборона ЗСУ відбила атаки російських окупантів на Миколаїв.

Джерело: голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім у Telegram

Деталі: Також, за його словами, російському десанту не дали висадитися в Очакові.

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Пряма мова: "Миколаїв відстояли. ППО відбила атаки. Очаков – не висадились… Десанту немає… Ніхто до нас не йде".

Передісторія: 25 лютого в Генеральному штабі Збройних сил повідомили, що російські окупанти намагаються обійти Херсон та здійснити наступ на Миколаїв.