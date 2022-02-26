Николаев наш: ПВО отразила атаки на город

Противовоздушная оборона ВСУ отразила атаки российских оккупантов на Николаев.

Источник: глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в Telegram

Детали: Также, по его словам, не дали высадиться российскому десанту в Очакове.

Прямая речь: "Николаев отстояли. ПВО отразило атаки. Очаков – не высадились… Десанта нет… Никто к нам не идет".

Предыстория: 25 февраля в Генеральном штабе Вооруженных сил сообщили, что российские оккупанты пытаются обойти Херсон и осуществить наступление на Николаев.