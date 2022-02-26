Николаев наш: ПВО отразила атаки на город
Суббота, 26 февраля 2022, 04:46
Противовоздушная оборона ВСУ отразила атаки российских оккупантов на Николаев.
Источник: глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в Telegram
Детали: Также, по его словам, не дали высадиться российскому десанту в Очакове.
Прямая речь: "Николаев отстояли. ПВО отразило атаки. Очаков – не высадились… Десанта нет… Никто к нам не идет".
Предыстория: 25 февраля в Генеральном штабе Вооруженных сил сообщили, что российские оккупанты пытаются обойти Херсон и осуществить наступление на Николаев.