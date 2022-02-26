Дрони росіян ведуть розвідку й атакують у Чорному морі – один збито

Безпілотник росіян вночі атакував корабель українських прикордонників "Григорій Куроп’ятніков" у Чорному морі – його збили на підльоті до Чорноморська.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Сьогодні вночі корабель Морської охорони Держприкордонслужби України "Григорій Куроп’ятніков" був атакований безпілотним літальним апаратом. Морські прикордонники відкрили вогонь по дрону, який взяв курс на український берег. Прикордонники поінформували про підозрілого повітряного агресора сили Командування Повітряних Сил ЗСУ. Дрон був збитий на підльоті до Чорноморська".

Деталі: Корабель ДПСУ продовжує нести службу у Чорному морі.

Ворог дронами намагається активно вести розвідку узбережжя Чорного моря та Дунаю.

Під ранок 26 лютого на ділянці Ізмаїльського прикордонного загону спостерігається активність ворожих дронів.

Безпілотні літальні апарати агресора з висоти близько 1 км розвідують узбережжя Чорного моря та ріки Дунай.

Проти повітряних порушників при наближенні відкривається вогонь та про кожен з них інформуються сили Командування Повітряних сил ЗСУ

Прикордонники разом зі Збройними силами України та іншими силами безпеки і оборони продовжують боронити Україну.