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Дроны россиян ведут разведку и атакуют в Черном море – один сбит

Елена РощинаСуббота, 26 февраля 2022, 06:38

Беспилотник россиян ночью атаковал корабль украинских пограничников "Григорий Куропятников" в Черном море – его сбили на подлете к Черноморску.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Сегодня ночью корабль Морской охраны Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников" был атакован беспилотным летательным аппаратом. Морские пограничники открыли огонь по дрону, взявшему курс на украинский берег. Пограничники проинформировали о подозрительном воздушном агрессоре силы Командования Воздушных Сил ВСУ. Дрон был сбит на подлете к Черноморску".

Детали: Корабль ГПСУ продолжает нести службу в Черном море.

Враг дронами пытается активно вести разведку побережья Черного моря и Дуная.

Под утро 26 февраля на участке Измаильского пограничного отряда наблюдается активность вражеских дронов.

Беспилотные летательные аппараты агрессора с высоты около 1 км разведывают на побережье Черного моря и реки Дунай.

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Против воздушных нарушителей при приближении открывается огонь, о каждом из них информируются силы Командования Воздушных сил ВСУ

Пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и другими силами безопасности и обороны продолжают защищать Украину.

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Темы: войнаЧерное мореПограничная служба
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