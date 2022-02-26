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Ситуація в Києві контрольована на 100% – Подоляк

Катерина ТищенкоСубота, 26 лютого 2022, 07:49
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що ситуація в Києві контрольована на 100%, і в Росії немає жодних шансів захопити місто.

Джерело: Подоляк в ефірі телеканалу "Рада"

Пряма мова: "Ситуація в місті Києві контрольована на 100%".

"На будь-якому напрямку, де відбувається те чи інше боєзіткнення, українські ЗСУ, Нацпол, навіть тероборона отримують перемогу. Сьогоднішня ніч показала, що ніяких шансів у Російської Федерації точно нема і точно не буде".

Деталі: За словами Подоляка, Росія розраховувала на бліцкриг у Києві, якого не сталося.

"Тому вони в цю ніч мали зламати нашу оборону. Тому і ДРГ, і обстріли, причому обстріли житлових кварталів… і висадка десанту, і спроби зайти бронетехнікою – все це абсолютно професійно відбито нашими Збройними Силами. Нацполи, тероборона працюють дуже, дуже добре в місті Києві", - сказав він.

Радник глави ОП додав, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи, яких було багато на початку, "зараз всі практично зафіксовані і частково вже знищені".

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"Якщо ЗСУ працює по околицях міста, не дає розвернутись суттєвим підрозділам російської армії, то в самому місті абсолютно ефективно працюють саме загони тероборони. З’ясувалося, що люди виходять і захищають свої будинки. Це все те, чого не чекали аналітики російського генштабу", - зазначив він.

Теми: КиїввійнаОфіс президента
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