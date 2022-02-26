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Ситуация в Киеве контролируемая на 100% – Подоляк

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 06:49
Ситуация в Киеве контролируемая на 100% – Подоляк
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что ситуация в Киеве контролируемая на 100%, и у России нет никаких шансов захватить город.

Источник: Подоляк в эфире телеканала "Рада"

Прямая речь: "Ситуация в Киеве контролируемая на 100%".

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"На любом направлении, где происходит то или иное боестолкновение, украинские ВСУ, Нацпол, даже терроборона одерживают победу. Сегодняшняя ночь показала, что никаких шансов у Российской Федерации точно нет и не будет".

Детали: По словам Подоляка, Россия рассчитывала на блицкриг в Киеве, которого не произошло.

"Поэтому они в эту ночь должны были сломать нашу оборону. Потому и ДРГ, и обстрелы, причем обстрелы жилых кварталов… и высадка десанта, и попытки зайти бронетехникой – все это совершенно профессионально отражено нашими Вооруженными Силами. Нацполы, терробороны работают очень, очень хорошо в городе Киеве", - сказал он.

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Советник главы ОП добавил, что вражеские диверсионно-разведывательные группы, которых было много в начале, "сейчас все практически зафиксированы и частично уже уничтожены".

"Если ВСУ работает по окрестностям города, не дает развернуться существенным подразделениям российской армии, то в самом городе абсолютно эффективно работают именно отряды терробороны. Выяснилось, что люди выходят и защищают свои дома. Это все то, чего не ожидали аналитики российского генштаба", – отметил он.

Темы: КиеввойнаОфис президента
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