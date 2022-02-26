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Україна перемагає: 3,5 тисячі загиблих і 200 полонених росіян – ОП

Ірина БалачукСубота, 26 лютого 2022, 07:53
Михайло Подоляк. Скриншот з відео ОПУ

Російські війська понесли дуже великі втрати – станом на ранок 26 лютого більше 3,5 тисяч загиблих росіян і майже 200 полонених.

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу Рада та Подоляк на брифінгу в ОП

Пряма мова Подоляка: "Станом на сьогоднішній ранок маємо більше 3,5 тисяч загиблих росіян і маємо трохи менше як 200 полонених".

Деталі: За його словами, Збройні сил України з поліцією і теробороною повністю контролюють всю ситуацію і всю територію України.

Пряма мова Подоляка: "На 7 ранку 26 лютого жодної тактично-оперативної переваги, незважаючи на ту кількість ресурсів і резервів, які були вкинути в активні дії Російською Федерацією, збройні сили цієї країни не отримали.

Це говорить про те, що Україна не просто вистояла, Україна – перемагає! Активно працюють наші збройні сили, поліція і тероборона. Люди вміють захищати свою державу".

Деталі: Ситуація по напрямах:  

На півдні потужні бойові дії – у містах Херсон, Миколаїв, Одеса – бо цей напрямок залишається пріоритетним для РФ. Вони хотіли там закріпитись, але немає жодного натяку на те, що їм це вдалося. І їм це не вдасться, переконані в ОПУ.  

Київ – пріоритетний напрямок номер 1, бо ключова ціль "спецоперації", про яку заявляла Росія, – це  знищення політичного і військового керівництва країни. Але ситуація в Києві контрольована на 100%, наголосив Подоляк.

Південний напрямок – запеклі бої навколо Маріуполя. Водночас предствник ОПУ наголосив, що жоднгого шансу, що Маріуполь перейде на сторону РФ чи буде захоплений представниками РФ, на сьогоднішній час немає.

Теми: Українавійна
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