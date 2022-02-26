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Украина побеждает: 3,5 тысяч погибших и 200 пленных россиян – ОП

Ирина БалачукСуббота, 26 февраля 2022, 06:53
Украина побеждает: 3,5 тысяч погибших и 200 пленных россиян – ОП
Михаил Подоляк. Скриншот из видео ОПУ

Российские войска понесли очень большие потери – по состоянию на утро 26 февраля более 3,5 тысячи погибших россиян и почти 200 пленных.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала Рада и Подоляк на брифинге в ОП

Прямая речь Подоляка: "По состоянию на сегодняшнее утро имеем более 3,5 тысячи погибших россиян и имеем чуть меньше 200 пленных".

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Детали: По его словам, Вооруженные силы Украины с полицией и терробороной полностью контролируют всю ситуацию и всю территорию Украины.

Прямая речь Подоляка: "На 7 утра 26 февраля никакого тактически-оперативного преимущества, несмотря на то количество ресурсов и резервов, которые были вброшены в активные действия Российской Федерацией, вооруженные силы этой страны не получили.

Это говорит о том, что Украина не просто устояла, Украина – побеждает! Активно работают наши вооруженные силы, полиция и терроборона. Люди умеют защищать свое государство".

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Детали: Ситуация по направлениям:

На юге мощные боевые действия – в городах Херсон, Николаев, Одесса – потому что это направление остается приоритетным для РФ. Они хотели там закрепиться, но нет никакого намека на то, что им это удалось. И им это не удастся, убеждены в ОПУ.

Киев – приоритетное направление номер 1, потому что ключевая цель "спецоперации", о которой заявляла Россия, – это уничтожение политического и военного руководства страны. Но ситуация в Киеве контролируется на 100%, подчеркнул Подоляк.

Южное направление – ожесточенные бои вокруг Мариуполя. В то же время представитель ОПУ подчеркнул, что никакого шанса, что Мариуполь перейдет на сторону РФ или будет захвачен представителями РФ, на сегодняшний день нет.

Темы: Украинавойна
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