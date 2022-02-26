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Зеленський біля будівлі ОП: Я тут, ніякої зброї ми не складемо

Мазуренко Альона Субота, 26 лютого 2022, 08:06
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський записав свіже відеозвернення біля будівлі Офісу президента, де зазначив, що перебуває на робочому місці і закликав не вірити фейкам про нібито капітуляцію України.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Зараз в мережі з'явилося дуже багато фейкової інформації немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. 

Значить так. Я тут. Ніякої зброї ми не складемо. Будемо захищати нашу державу".

Деталі: Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російські аналітики не розраховували на такий супротив українських громадян, зокрема тероборони.

Також він повідомив, що президент перебуває у Києві на своєму робочому місці.

Подоляк зазначив, що позиції в переговорному процесі з РФ буде виставляти Україна, а не навпаки.

За його прогнозом, після ночі з 25 на 26 лютого керівництво Росії почне панікувати. 

Подоляк повідомив, що немає переходів на сторону ворога на відміну 2014 року.

Теми: ЗеленськийКиїввійнаРосія
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