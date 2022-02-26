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Зеленский у здания ОП: Я здесь, никакого оружия мы не сложим

Мазуренко Алена Суббота, 26 февраля 2022, 08:06
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский записал свежее видеообращение возле здания Офиса президента, где отметил, что находится на рабочем месте и призвал не верить фейкам о якобы капитуляции Украины.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Сейчас в сети появилось очень много фейковой информации, словно я призываю складывать оружие нашу армию и идет эвакуация.

Значит так. Я тут. Никакого оружия мы не сложим. Будем защищать наше государство".

Детали: Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские аналитики не рассчитывали на такое сопротивление украинских граждан, в частности терробороны.

Также он сообщил, что президент находится в Киеве на своем рабочем месте.

Подоляк отметил, что считает, что позиции в переговорном процессе с РФ будет выставлять Украина, а не наоборот.

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По его прогнозу, после ночи с 25 на 26 февраля руководство России начнет паниковать.

Подоляк сообщил, что нет переходов на сторону врага в отличие от 2014 года.

Темы: ЗеленскийКиеввойнаРосcия
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