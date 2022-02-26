Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский у здания ОП: Я здесь, никакого оружия мы не сложим

Алена МазуренкоСуббота, 26 февраля 2022, 07:06
Зеленский у здания ОП: Я здесь, никакого оружия мы не сложим
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский записал свежее видеообращение возле здания Офиса президента, где отметил, что находится на рабочем месте и призвал не верить фейкам о якобы капитуляции Украины.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Сейчас в сети появилось очень много фейковой информации, словно я призываю складывать оружие нашу армию и идет эвакуация.

Реклама:

Значит так. Я тут. Никакого оружия мы не сложим. Будем защищать наше государство".

Детали: Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские аналитики не рассчитывали на такое сопротивление украинских граждан, в частности терробороны.

Также он сообщил, что президент находится в Киеве на своем рабочем месте.

ВИДЕО ДНЯ

Подоляк отметил, что считает, что позиции в переговорном процессе с РФ будет выставлять Украина, а не наоборот.

По его прогнозу, после ночи с 25 на 26 февраля руководство России начнет паниковать.

Подоляк сообщил, что нет переходов на сторону врага в отличие от 2014 года.

Темы: ЗеленскийКиеввойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Нам нужно 160 истребителей F-16
Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: