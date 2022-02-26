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На переговорах із Росією позиції диктуватиме Україна – ОП

Катерина ТищенкоСубота, 26 лютого 2022, 07:08
На переговорах із Росією позиції диктуватиме Україна – ОП
Михайло Подоляк, фото ОП

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на переговорах із Росією позиції диктуватиме Україна.

Джерело: Подоляк в ефірі телеканалу "Рада" у суботу зранку

Пряма мова: "Після того, що відбувається… я не думаю, що Україна має якісь слабкі позиції.

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Навіть якщо переговорний процес буде, а будь-яка війна закінчується переговорним процесом, я думаю, що позиції в цьому переговорному процесі будуть зовсім інші. Це будуть позиції, які буде диктувати Україна. Вона буде виставляти деякі умови того, що буде відбуватись далі, в тому числі в Донецькій і Луганській області".

"Після подій останніх днів, особливо сьогоднішньої ночі, зрозуміло, хто є хто, в кого які сили і як будуть далі розвиватись події".

Деталі: Він спрогнозував, що Росія найближчим часом спробує нанести максимальне ураження громадянській інфраструктурі "хоча б деяких наших міст".

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"Зрозуміло, що ми їм завадимо, і вони це не зроблять, але вони будуть хотіти нанести максимальне ураження саме мирним громадянам. Це буде класична істерика людей, які планували бліцкриг, а його не отримали", - сказав Подоляк.

Теми: Офіс президентаРосіявійна
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