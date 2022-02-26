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На переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина – ОП

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 07:08
На переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина – ОП
Михаил Подоляк, фото ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина.

Источник: Подоляк в эфире телеканала "Рада" в субботу утром

Прямая речь: "После того, что происходит… я не думаю, что у Украины есть какие-то слабые позиции.

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Даже если переговорный процесс будет, а любая война завершается переговорным процессом, я думаю, что позиции в этом переговорном процессе будут совсем другие. Это будут позиции, которые будет диктовать Украина. Она будет выставлять некоторые условия того, что будет проходить дальше, в том числе в Донецкой и Луганской области".

"После событий последних дней, особенно сегодняшней ночи, понятно, кто есть кто, у кого какие силы и как будут дальше развиваться события".

Детали: Он спрогнозировал, что Россия в ближайшее время попытается нанести максимальное поражение гражданской инфраструктуре "хотя бы некоторых наших городов".

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"Понятно, что мы им помешаем, и они этого не сделают, но они будут хотеть нанести максимальное поражение именно мирным гражданам. Это будет классическая истерика людей, планировавших блицкриг, а его не получивших", - сказал Подоляк.

Темы: Офис президентаРосcиявойна
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