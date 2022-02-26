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В Киеве снаряд РФ попал в жилой дом, есть пострадавшие

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 08:36
фото ГСЧС

В Киеве на проспекте Лобановского, 6-е произошло попадание российского снаряда в жилой дом.

Источник: ГСЧС, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

 
фото ГСЧС

Дословно ГСЧС: "26 февраля в ГСЧС поступила информация, что по проспекту Лобоновского 6 А произошло попадание снаряда в многоэтажный жилой дом (17-18 этаж).

Количество пострадавших уточняется. Проводится эвакуация".

 
фото ГСЧС

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в дом попала ракета.

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Дословно Кличко: "В жилой дом по ул. Лобановского, 6а попала ракета. Аварийно-спасательные службы следуют туда".

 

Следует отметить, что это дом расположен возле международного аэропорта "Киев" (Жуляны).

Темы: Киеввойна
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