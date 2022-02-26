Мер Чернігова: "Треба всім готуватися до вуличних боїв"

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко закликав містян приготуватися до вуличних боїв із ворогом.

Джерело: відеозвернення Чернігівського міськголоси

Пряма мова: "Шановні чернігівці. Нам треба всім готуватися до вуличних боїв.

Хто знає і розуміє про що мова, приготувати запальні суміші. Небайдужих чернігівців прошу прибути на місце дислокації територіальної оборони і звернутися до командирів з питанням отримати зброю і захищати наше місто із зброєю в руках".

Деталі: Містян закликали завозити продукти харчування до 18 і 21 школи міста.