Мер Чернігова: "Треба всім готуватися до вуличних боїв"
Субота, 26 лютого 2022, 08:38
Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко закликав містян приготуватися до вуличних боїв із ворогом.
Джерело: відеозвернення Чернігівського міськголоси
Пряма мова: "Шановні чернігівці. Нам треба всім готуватися до вуличних боїв.
Реклама:
Хто знає і розуміє про що мова, приготувати запальні суміші. Небайдужих чернігівців прошу прибути на місце дислокації територіальної оборони і звернутися до командирів з питанням отримати зброю і захищати наше місто із зброєю в руках".
Деталі: Містян закликали завозити продукти харчування до 18 і 21 школи міста.
ВІДЕО ДНЯ