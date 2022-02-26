Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мер Чернігова: "Треба всім готуватися до вуличних боїв"

Мазуренко Альона Субота, 26 лютого 2022, 09:38

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко закликав містян приготуватися до вуличних боїв із ворогом.

Джерело: відеозвернення Чернігівського міськголоси

Пряма мова: "Шановні чернігівці. Нам треба всім готуватися до вуличних боїв.

Хто знає і розуміє про що мова, приготувати запальні суміші. Небайдужих чернігівців прошу прибути на місце дислокації територіальної оборони і звернутися до командирів з питанням отримати зброю і захищати наше місто із зброєю в руках".

Деталі: Містян закликали завозити продукти харчування до 18 і 21 школи міста.

Теми: ЧернігіввійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Путін прорахувався": Байден похвалив український народ за хоробрість і рішучість

США закрили небо для російських літаків

фотоВ Україні ліквідовано російського полковника Ісайкіна

159 нобелівських лауреатів підписали листа на підтримку України

Сумщина: Байрактар знищив дві колони ворога

Україна може незабаром отримати понад 4 мільярди доларів від МВФ та Світового банку

Усі новини...
Чернігів
У Чернігові атакували будівлю СБУ і насосну станцію
ЗСУ утримали оборону і відбили прорив ворога під Черніговом
Мер Чернігова пов'язав обшуки з тиском на себе з Офісу президента
Останні новини
06:54
Wizz Air надає 100 тисяч безкоштовних квитків для українців, що тікають від війни
06:41
Канада має намір скасувати візи для біженців з України
06:40
У центрі Херсона пролунали вибухи
06:07
У Харкові біля військового шпиталю були бої: втрат серед захисників немає
06:04
Мінцифри запустило флешмоб зі збору коштів "Відправ Путіна на Юпітер"
06:00
Байден: Війна Путіна з Україною ослабить Росію
05:34
Exxon Mobil припиняє видобувати нафту і газ в Росії
05:30
"Путін прорахувався": Байден похвалив український народ за хоробрість і рішучість
05:02
Boeing припиняє обслуговування російських авіакомпаній, а Аmerican Еxpress – співпрацю з банками
04:30
фото Австрія надасть Україні пальне, шоломи і бронежилети
Усі новини...