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Мер Чернігова: "Треба всім готуватися до вуличних боїв"

Альона Мазуренко Субота, 26 лютого 2022, 08:38

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко закликав містян приготуватися до вуличних боїв із ворогом.

Джерело: відеозвернення Чернігівського міськголоси

Пряма мова: "Шановні чернігівці. Нам треба всім готуватися до вуличних боїв.

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Хто знає і розуміє про що мова, приготувати запальні суміші. Небайдужих чернігівців прошу прибути на місце дислокації територіальної оборони і звернутися до командирів з питанням отримати зброю і захищати наше місто із зброєю в руках".

Деталі: Містян закликали завозити продукти харчування до 18 і 21 школи міста.

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Теми: ЧернігіввійнаРосія
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