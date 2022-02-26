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Мэр Чернигова: "Нужно всем готовиться к уличным боям"

Мазуренко Алена Суббота, 26 февраля 2022, 09:38

Черниговский городской голова Владислав Атрошенко призвал горожан приготовиться к уличным боям с врагом.

Источник: видеообращение Черниговского горголоса

Прямая речь: "Уважаемые черниговцы. Нам нужно всем готовиться к уличным боям.

Кто знает и понимает о чем идет речь, приготовить воспалительные смеси. Небезразличных черниговцев прошу прибыть на место дислокации территориальной обороны и обратиться к командировам с вопросом получить оружие и защищать наш город с оружием в руках".

Детали: Горожан призвали завозить продукты питания в 18 и 21 школу города.

Темы: ЧерниговвойнаРосcия
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