Мэр Чернигова: "Нужно всем готовиться к уличным боям"
Суббота, 26 февраля 2022, 09:38
Черниговский городской голова Владислав Атрошенко призвал горожан приготовиться к уличным боям с врагом.
Источник: видеообращение Черниговского горголоса
Прямая речь: "Уважаемые черниговцы. Нам нужно всем готовиться к уличным боям.
Кто знает и понимает о чем идет речь, приготовить воспалительные смеси. Небезразличных черниговцев прошу прибыть на место дислокации территориальной обороны и обратиться к командировам с вопросом получить оружие и защищать наш город с оружием в руках".
Детали: Горожан призвали завозить продукты питания в 18 и 21 школу города.