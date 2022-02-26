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"Смерть московській орді!": Ярош розповів, де його сили підтримують ЗСУ

Валентина РоманенкоСубота, 26 лютого 2022, 09:02
Смерть московській орді!: Ярош розповів, де його сили підтримують ЗСУ
Дмитро Ярош. фото з його Facebook

Підрозділи Української добровольчої армії розгорнуті та беруть активну участь у відбитті російської агресії.

Джерело: керівник УДА Дмитро Ярош

Деталі: 5-й Окремий батальйон під командуванням військового з позивним "Чорний" діє в Києві.

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3-й батальйон, під командуванням "Дізеля" - Дніпро.

8-й Окремий батальйон, під командуванням "Марадони" - Львівщина.

Одеський зведений загін під командуванням "Сокола" - Одеса.

ВІДЕО ДНЯ

Медичний батальйон "Госпітальєри" працює по всій Україні.

Також, окремі бойові групи УДА активно діють на Поліссі, Херсонщині та Миколаївщині.

На стадії формування 1-й батальйон УДА, під командуванням "Пітона" для оборони столиці.

За словами Яроша, головний штаб та відповідні служби УДА функціонують у бойовому режимі.

Пряма мова: "Українська добровольча армія підпорядкована Командуванню Збройних Сил України та співдіє зі всіма державними силовими структурами…Перемога буде за нами!. Смерть московській орді!"

Теми: війна
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