"Смерть московській орді!": Ярош розповів, де його сили підтримують ЗСУ
Підрозділи Української добровольчої армії розгорнуті та беруть активну участь у відбитті російської агресії.
Джерело: керівник УДА Дмитро Ярош
Деталі: 5-й Окремий батальйон під командуванням військового з позивним "Чорний" діє в Києві.
3-й батальйон, під командуванням "Дізеля" - Дніпро.
8-й Окремий батальйон, під командуванням "Марадони" - Львівщина.
Одеський зведений загін під командуванням "Сокола" - Одеса.
Медичний батальйон "Госпітальєри" працює по всій Україні.
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Також, окремі бойові групи УДА активно діють на Поліссі, Херсонщині та Миколаївщині.
На стадії формування 1-й батальйон УДА, під командуванням "Пітона" для оборони столиці.
За словами Яроша, головний штаб та відповідні служби УДА функціонують у бойовому режимі.
Пряма мова: "Українська добровольча армія підпорядкована Командуванню Збройних Сил України та співдіє зі всіма державними силовими структурами…Перемога буде за нами!. Смерть московській орді!"