"Смерть московской орде!": Ярош рассказал, где его силы поддерживают ВСУ
Подразделения Украинской добровольческой армии развернуты и активно участвуют в отражении российской агрессии.
Источник: руководитель УДА Дмитрий Ярош
Детали: 5-й Отдельный батальон под командованием военного с позывным "Черный" действует в Киеве.
3-й батальон, под командованием "Дизеля" – Днепр.
8-й Отдельный батальон, под командованием "Марадоны" – Львовщина.
Одесский возведенный отряд под командованием "Сокола" – Одесса.
Медицинский батальон "Госпитальеры" работает по всей Украине.
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Также отдельные боевые группы УГА активно действуют на Полесье, Херсонщине и Николаевщине.
На стадии формирования 1-й батальон УГА под командованием "Питона" для обороны столицы.
По словам Яроша, главный штаб и соответствующие службы УГА работают в боевом режиме.
Прямая речь: "Украинская добровольческая армия подчинена Командованию Вооруженных Сил Украины и действует со всеми государственными силовыми структурами… Победа будет за нами!. Смерть московской орде!"