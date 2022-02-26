"Смерть московской орде!": Ярош рассказал, где его силы поддерживают ВСУ

Дмитрий Ярош. фото с его Facebook

Подразделения Украинской добровольческой армии развернуты и активно участвуют в отражении российской агрессии.

Источник: руководитель УДА Дмитрий Ярош

Детали: 5-й Отдельный батальон под командованием военного с позывным "Черный" действует в Киеве.

3-й батальон, под командованием "Дизеля" – Днепр.

8-й Отдельный батальон, под командованием "Марадоны" – Львовщина.

Одесский возведенный отряд под командованием "Сокола" – Одесса.

Медицинский батальон "Госпитальеры" работает по всей Украине.

Также отдельные боевые группы УГА активно действуют на Полесье, Херсонщине и Николаевщине.

На стадии формирования 1-й батальон УГА под командованием "Питона" для обороны столицы.

По словам Яроша, главный штаб и соответствующие службы УГА работают в боевом режиме.

Прямая речь: "Украинская добровольческая армия подчинена Командованию Вооруженных Сил Украины и действует со всеми государственными силовыми структурами… Победа будет за нами!. Смерть московской орде!"