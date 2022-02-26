Київське метро зупинило перевезення: працює як укриття
Субота, 26 лютого 2022, 09:32
Столичний метрополітен зупинив перевезення і працює як укриття.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова Кличка: "Метро перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень здійснюватись не буде".
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Деталі: Мер закликав киян залишатися вдома або в укриттях, не виходити і не виїжджати в місто, крім тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури.
Кличко додав, що домівки варто покидати тільки, щоб перейти в укриття.