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Київське метро зупинило перевезення: працює як укриття

Ірина БалачукСубота, 26 лютого 2022, 10:32
Фото Євгена Будерацького, УП

Столичний метрополітен зупинив перевезення і працює як укриття.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Метро перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень здійснюватись не буде".

Деталі: Мер закликав киян залишатися вдома або в укриттях, не виходити і не виїжджати в місто, крім тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури.

Кличко додав, що домівки варто покидати тільки, щоб перейти в укриття.

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Теми: Київметровійна
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