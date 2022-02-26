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Київське метро зупинило перевезення: працює як укриття

Ірина БалачукСубота, 26 лютого 2022, 09:32
Київське метро зупинило перевезення: працює як укриття
Фото Євгена Будерацького, УП

Столичний метрополітен зупинив перевезення і працює як укриття.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Метро перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень здійснюватись не буде".

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Деталі: Мер закликав киян залишатися вдома або в укриттях, не виходити і не виїжджати в місто, крім тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури.

Кличко додав, що домівки варто покидати тільки, щоб перейти в укриття.

Теми: Київметровійна
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