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Киевское метро остановило перевозки: работает как укрытие

Ирина БалачукСуббота, 26 февраля 2022, 09:32
Киевское метро остановило перевозки: работает как укрытие
Фото Евгения Будерацкого, УП

Столичный метрополитен остановил перевозки и работает как укрытие.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Метро перешло в режим укрытия. Транспортные перевозки производиться не будут".

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Детали: Мэр призвал киевлян оставаться дома или в укрытиях, не выходить и не выезжать в город, кроме тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры.

Кличко добавил, что дом следует покидать только, чтобы перейти в укрытие.

Темы: Киевметровойна
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