Киевское метро остановило перевозки: работает как укрытие
Суббота, 26 февраля 2022, 09:32
Столичный метрополитен остановил перевозки и работает как укрытие.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь Кличко: "Метро перешло в режим укрытия. Транспортные перевозки производиться не будут".
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Детали: Мэр призвал киевлян оставаться дома или в укрытиях, не выходить и не выезжать в город, кроме тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры.
Кличко добавил, что дом следует покидать только, чтобы перейти в укрытие.