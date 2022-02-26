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Росіяни скинули боєприпас на склади в Києві, загинули дві людини

Роман ПетренкоСубота, 26 лютого 2022, 10:50
Росіяни скинули боєприпас на склади в Києві, загинули дві людини
дснс

Вранці 26 лютого в Солом’янському районі Києва виникла пожежа на складах через скидання росіянами боєприпаси. Рятувальники знайшли два тіла.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зазначається, що 26 лютого о 08:30 в Солом’янському районі по вулиці Волинська 69, сталася пожежа в двох складських будівлях на площі близько 700 м кв.

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Пожежа перейшла на поруч розташовані гаражі.

Загоряння виникло внаслідок попадання боєприпаса.

Під час пожежі виявлено тіло охоронця одного зі складів.

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Гасінням займаються 20 рятувальників та 5 одиниць техніки.

Upd. Станом на 11:30 пожежу ліквідували, знайшли ще одне тіло загиблого.

Теми: КиївДСНСРосіявійна
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