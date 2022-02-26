Росіяни скинули боєприпас на склади в Києві, загинули дві людини
Субота, 26 лютого 2022, 10:50
Вранці 26 лютого в Солом’янському районі Києва виникла пожежа на складах через скидання росіянами боєприпаси. Рятувальники знайшли два тіла.
Джерело: ДСНС
Деталі: Зазначається, що 26 лютого о 08:30 в Солом’янському районі по вулиці Волинська 69, сталася пожежа в двох складських будівлях на площі близько 700 м кв.
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Пожежа перейшла на поруч розташовані гаражі.
Загоряння виникло внаслідок попадання боєприпаса.
Під час пожежі виявлено тіло охоронця одного зі складів.
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Гасінням займаються 20 рятувальників та 5 одиниць техніки.
Upd. Станом на 11:30 пожежу ліквідували, знайшли ще одне тіло загиблого.