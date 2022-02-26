Россияне сбросили боеприпас на склады в Киеве, погибли два человека
Суббота, 26 февраля 2022, 10:50
Утром 26 февраля в Соломенском районе Киева возник пожар на складах из-за сброса россиянами боеприпасов. Спасатели обнаружили два тела.
Источник: ГСЧС
Детали: Отмечается, что 26 февраля в 08:30 в Соломенском районе по улице Волынская 69 произошел пожар в двух складских зданиях на площади около 700 м кв.
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Пожар перешел на рядом расположенные гаражи.
Возгорание возникло в результате попадания боеприпаса.
Во время пожара обнаружено тело охранника одного из складов.
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Тушением занимаются 20 спасателей и 5 единиц техники.
Upd. По состоянию на 11:30 пожар был ликвидирован, нашли еще одно тело погибшего.