Міст підірвано на трасі Київ-Житомир. Загинула дитина, є постраждалі

На трасі Київ-Житомир 26 лютого підірвали міст біля села Стоянка.

Джерело: НВ, відео очевидців

Деталі: Проїзд житомирською трасою закритий, тепер проїхати з Києва до Житомира неможливо.

Доповнено: У ДСНС розповіли, що рятувальники надали допомогу в результаті обрушення автомобілів зі зруйнованого мосту, 4 чотири людини постраждало, і одна дитина загинула.

На момент прибуття рятувальників встановлено, що зі зруйнованого мосту впали 5 легкових автомобілів, 1 з яких повністю знищено вогнем, необхідна деблокація постраждалих та загиблих в результаті події. Рятувальники передали працівникам екстренної медичної допомоги 2 чоловіків, 2 жінок та 1 дитину, яких в подальшому катерами швидкої медичної допомоги госпіталізували до Бородянської центральної районної лікарні.

Бійці ДСНС провели деблокацію загиблого хлопчика з понівеченого авто (орієнтовно до 8 років), тіло якого транспортували до Бородянської центральної районної лікарні.