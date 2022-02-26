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Міст підірвано на трасі Київ-Житомир. Загинула дитина, є постраждалі

Світлана КізіловаСубота, 26 лютого 2022, 11:40
Фото ДСНС

На трасі Київ-Житомир 26 лютого підірвали міст біля села Стоянка.

Джерело: НВ, відео очевидців

Деталі: Проїзд житомирською трасою закритий, тепер проїхати з Києва до Житомира неможливо.

Доповнено: У ДСНС розповіли, що рятувальники надали допомогу в результаті обрушення автомобілів зі зруйнованого мосту, 4 чотири людини постраждало, і одна дитина загинула.

На момент прибуття рятувальників встановлено, що зі зруйнованого мосту впали 5 легкових автомобілів, 1 з яких повністю знищено вогнем, необхідна деблокація постраждалих та загиблих в результаті події. Рятувальники передали працівникам екстренної медичної допомоги 2 чоловіків, 2 жінок та 1 дитину, яких в подальшому катерами швидкої медичної допомоги госпіталізували до Бородянської центральної районної лікарні.

Бійці ДСНС провели деблокацію загиблого хлопчика з понівеченого авто (орієнтовно до 8 років), тіло якого транспортували до Бородянської центральної районної лікарні.

Теми: Київська областьвійнаКиїв
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