Мост взорван на трассе Киев-Житомир. Погиб ребенок, есть пострадавшие

На трассе Киев-Житомир 26 февраля взорван мост у села Стоянка.

Источник: НВ, видео очевидцев

Детали: Проезд по житомирской трассе закрыт, теперь проехать из Киева в Житомир невозможно.

Дополнено: В ГСЧС рассказали, что спасатели оказали помощь в результате обрушения автомобилей с разрушенного моста, 4 четыре человека пострадали, и один ребенок погиб.

С разрушенного моста упали 5 легковых автомобилей, 1 из которых полностью уничтожен огнем, необходима деблокация пострадавших и погибших в результате происшествия. Спасатели передали работникам экстренной медицинской помощи 2 мужчин, 2 женщин и 1 ребенка, которых в дальнейшем на скорой госпитализировали в Бородянскую центральную районную больницу.

Спасатели провели деблокацию погибшего мальчика из авто (ориентировочно до 8 лет), тело которого транспортировали в Бородянскую центральную районную больницу.