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Є гарна нагода повернути смертну кару для росіян – влада РФ

Світлана КізіловаСубота, 26 лютого 2022, 10:17
Є гарна нагода повернути смертну кару для росіян – влада РФ
getty images

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив про ймовірне повернення в РФ смертної кари для громадян.

Джерело: Медведєв, якого цитують РИА Новости

Деталі: Комітет міністрів Ради Європи у п'ятницю вирішив призупинити право Російської Федерації бути представленою у двох органах РЄ – у самому Комітеті міністрів та в ПАРЄ.

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На це російська влада відреагувала негативно, і вже погрожує відновити смертну кару в країні.

Пряма мова Медведєва: "Гарна нагода (після призупинення членства РФ у Раді Європи - УП) відновити низку важливих інститутів для запобігання особливо тяжким злочинам у країні - типу смертної кари".

Деталі: Він додав, що смертна кара в країні може застосовуватися "для найнебезпечніших злочинців", при цьому варто зауважити, що в Росії система правосуддя – під великим питанням, враховуючи колосальну кількість засуджених людей, які кинуті до в'язниць з політичних міркувань, бо не вигідні путінському режиму.

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Теми: Росія
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