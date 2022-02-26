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Есть хорошая возможность вернуть смертную казнь для россиян – власти РФ

Светлана КизиловаСуббота, 26 февраля 2022, 11:17
getty images

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о вероятном возвращении в РФ смертной казни для граждан.

Источник: Медведев, которого цитируют РИА Новости

Детали: Комитет министров Совета Европы в пятницу решил приостановить право Российской Федерации быть представленной в двух органах СЕ – в самом Комитете министров и в ПАСЕ.

На єто российские власти отреагировали негативно, и уже угрожают возобновить смертную карнь в стране

Прямая речь Медведева: "Хорошая возможность (после приостановки членства РФ в Совете Европы - УП) восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране - типа смертной казни".

Деталі: Он добавил, что смертная казнь в стране может применятся "для опаснейших преступников", при этом стоит учесть, что в России система правосудия – под большим вопросом, учитывая колоссальное количество осужденных людей, которые брошены в тюрмы по политическим соображениям, так как не выгодны путинскому режиму.

Темы: Росcия
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