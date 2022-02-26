Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Есть хорошая возможность вернуть смертную казнь для россиян – власти РФ

Светлана КизиловаСуббота, 26 февраля 2022, 10:17
Есть хорошая возможность вернуть смертную казнь для россиян – власти РФ
getty images

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о вероятном возвращении в РФ смертной казни для граждан.

Источник: Медведев, которого цитируют РИА Новости

Детали: Комитет министров Совета Европы в пятницу решил приостановить право Российской Федерации быть представленной в двух органах СЕ – в самом Комитете министров и в ПАСЕ.

Реклама:

На єто российские власти отреагировали негативно, и уже угрожают возобновить смертную карнь в стране

Прямая речь Медведева: "Хорошая возможность (после приостановки членства РФ в Совете Европы - УП) восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране - типа смертной казни".

Деталі: Он добавил, что смертная казнь в стране может применятся "для опаснейших преступников", при этом стоит учесть, что в России система правосудия – под большим вопросом, учитывая колоссальное количество осужденных людей, которые брошены в тюрмы по политическим соображениям, так как не выгодны путинскому режиму.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
Россияне потратили 60% времени и ресурсов на первую линию обороны, которую прорвали ВСУ — Тарнавский
Anadolu: ООН предлагает подключить "дочку" Россельхозбанка к SWIFT и разблокировать активы роскомпаний
ЕС: Политика Маска в отношении Twitter способствовала увеличению роспропаганды
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: