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Нідерланди надсилають Україні ракети Stinger, щоби збивати літаки та гелікоптери РФ

"Європейська правда"Субота, 26 лютого 2022, 10:27
Нідерланди надсилають Україні ракети Stinger, щоби збивати літаки та гелікоптери РФ
Фото mil.in.ua

Уряд Нідерландів ухвалив рішення "якнайшвидше" відправити до України 200 зенітних ракет Stinger.

Про це йдеться у спільному листі до парламенту очільників МЗС та Міноборони, який потрапив до ЗМІ, повідомляє "Європейська правда".

Видання RTL, зокрема, цитує документ за підписом міністрів закордонних справ та оборони, Вопке Хукстра та Кайси Оллонґрен, у якому йдеться, що урядовці змогли уникнути стандартної та тривалої процедури погодження. "Для цього запиту було проведено ретельний розгляд критеріїв експорту зброї, але процедуру були скорочено з огляду на виняткові обставини", – йдеться у листі.

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Серед іншого, Нідерланди безоплатно передадуть на потреби української армії 200 ракет Stinger американського виробництва, які перебувають на озброєнні армії Нідерландів.

Stinger "Стінгер" – це ракети класу "земля-повітря" для запуску з портативних ЗРК, з інфрачервоним наведенням. Її військове завданням – збивати ворожі гелікоптери та літаки. Ракети довжиною 1,5 метра і вагою понад 16 кілограмів мають понадзвукову швидкість, 2400 кілометрів на годину, та є ефективними для ураження цілей у радіусі від  0,5 метра до 5 кілометрів. Як відомо, системи протиповітряної оборони є дуже важливими для збивання російських гелікоптерів та літаків, що здійснюють бойові вильоти для обстрілу українських об’єктів та перевезення живої сили російської окупаційної армії.

Уряд Нідерландів погодився відправити в Україну також інші військові товари.

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Вони "будуть відправлені якомога швидше, але Нідерланди, як і інші країни, стикаються з логістичними проблемами", йдеться у листі до парламенту.

Україна почала отримувати "Стінгери" лише у лютому. Перше таке постачання здійснила Литва, передавши також пускові установки. Напередодні масштабного російського вторгнення Київ отримав ще одну партію комплексів Stinger від уряду Латвії. Ракети до ЗРК очікуються також від Естонії.

А у п'ятницю до України з Польщі прибула колона вантажівок з боєприпасами.

Згодом в ОПУ розповіли, що саме отримала Україна.

Теми: Нідерландизброявійна
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