Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нидерланды присылают Украине ракеты Stinger, чтобы сбивать самолеты и вертолеты РФ

"Европейская правда"Суббота, 26 февраля 2022, 10:27
Нидерланды присылают Украине ракеты Stinger, чтобы сбивать самолеты и вертолеты РФ
Фото mil.in.ua

Правительство Нидерландов приняло решение "как можно скорее" отправить в Украину 200 зенитных ракет Stinger.

Об этом говорится в совместном письме к парламенту глав МИД и Минобороны, которое попало в СМИ, сообщает "Европейская правда".

Издание RTL, в частности, цитирует документ за подписью министров иностранных дел и обороны Вопке Хукстра и Кайсы Оллонгрен, в котором говорится, что чиновники смогли избежать стандартной и длительной процедуры согласования. "Для этого запроса было проведено тщательное рассмотрение критериев экспорта оружия, но процедура была сокращена ввиду исключительных обстоятельств", – говорится в письме.

Реклама:

Среди прочего Нидерланды безвозмездно передадут на нужды украинской армии 200 ракет Stinger американского производства, которые находятся на вооружении армии Нидерландов.

Stinger "Стингер" – это ракеты класса "земля-воздух" для запуска из портативных ЗРК, с инфракрасной наводкой. Ее военная задача – сбивать вражеские вертолеты и самолеты. Ракеты длиной 1,5 метра и весом более 16 килограммов имеют сверхзвуковую скорость, 2400 километров в час, и эффективны для поражения целей в радиусе от 0,5 метра до 5 километров. Как известно, системы противовоздушной обороны очень важны для сбивания российских вертолетов и самолетов, совершающих боевые вылеты для обстрела украинских объектов и перевозки живой силы российской оккупационной армии.

Правительство Нидерландов согласилось отправить в Украину и другие военные товары.

ВИДЕО ДНЯ

Они "будут отправлены как можно скорее, но Нидерланды, как и другие страны, сталкиваются с логистическими проблемами", говорится в письме в парламент.

Украина начала получать "Стингеры" только в феврале. Первые такие поставки осуществила Литва, передав также пусковые установки. В преддверии масштабного российского вторжения Киев получил еще одну партию комплексов Stinger от правительства Латвии. Ракеты в ЗРК ожидаются также от Эстонии.

А в пятницу в Украину из Польши прибыла колонна грузовиков с боеприпасами.

Впоследствии в ОПУ рассказали, что именно получила Украина.

Темы: Нидерландыоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Нидерланды
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
В Нидерландах сообщили, куда пойдет часть обещанных F-16
Глава МИД Нидерландов может стать еврокомиссаром
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: