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Запускається лінія для родичів окупантів "Повернися живим з України!"

Світлана КізіловаСубота, 26 лютого 2022, 11:05
Запускається лінія для родичів окупантів Повернися живим з України!
Російські окупанти, взяті в полон українськими захисниками, фото ЗСУ

Увечері 26 лютого у Міністерстві оборони України відкриється гаряча телефонна лінія для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів російських окупантів, які прийшли в Україну зі зброєю, але були взяті в полон чи вбиті.

Джерело: радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook

Деталі: Лінія називатиметься "Повернися живим з України!"

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На цій гарячій лінії родичі російських військовослужбовців зможуть дізнатися про те, чи ще живі їхні рідні, чи взяті в полон, чи є поранення або вирішити питання про те, коли і як можна забрати тіло загиблого родича з території України.

Пряма мова: "Якщо Ваша рідна людина у нас у полоні, ви зможете залишити для вашого чоловіка, сина коротку звістку. Трохи пізніше буде офіційна заява Міністерства Оборони України з цього питання".

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Теми: Росіяокупаціявійна
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