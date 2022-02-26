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Открывается линия для родственников оккупантов "Вернись живым из Украины!"

Светлана КизиловаСуббота, 26 февраля 2022, 11:05
Открывается линия для родственников оккупантов Вернись живым из Украины!
Российские оккупанті, взятые в плен украинскими защитниками, фото ВСУ

Вечером 26 февраля в Министерстве обороны Украины откроется "горячая" телефонная линия для матерей, отцов, жен, бабушек и дедушек российских оккупантов, которые пришли в Украину с оружием, но были взяты в плен, или убиты.

Источник: советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook

Детали: Линия будет называться "Вернись живым из Украины!"

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На этой горячей линии родственники российских военнослужащих смогут узнать о том, живы ли еще их родные, взяты ли в плен, есть ли ранения или решить вопрос о том, когда и как можно забрать тело погибшего родственника с территории Украині.

Прямая речь: "Если Ваш родной человек у нас в плену, вы сможете оставить для вашего мужа, сына короткую весточку. Чуть позже будет официальное заявление Министерства Обороны Украины по этому вопросу".

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Темы: Росcияоккупациявойна
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