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Кличко закликав бізнес допомогти киянам

Ірина БалачукСубота, 26 лютого 2022, 12:22
Фото КМДА

Мер Києва Віталій Кличко закликав бізнес допомогти киянам продуктами, водою і товарами першої необхідності.

Джерело: відеозвернення Кличка

Пряма мова Кличка: "Я звертаюсь до бізнесу – місто сьогодні робить усе, що може, – надайте допомогу киянам – продуктами харчування, водою, предметами першої необхідності".

Деталі: Мер наголосив, що допомоги потребують люди, які перебувають в укриттях, у метро, у лікарнях. Також, за його словами, потрібна допомога нашим захисникам.

Кличко закликав мешканців залишатися вдома або в укриттях. Він також додав, що метро працюватиме як укриття, а  транспортних перевезень здійснювати вже не буде.

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Теми: КиївВіталій Кличковійна
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