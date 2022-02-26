Мер Києва Віталій Кличко закликав бізнес допомогти киянам продуктами, водою і товарами першої необхідності.

Джерело: відеозвернення Кличка

Пряма мова Кличка: "Я звертаюсь до бізнесу – місто сьогодні робить усе, що може, – надайте допомогу киянам – продуктами харчування, водою, предметами першої необхідності".

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Деталі: Мер наголосив, що допомоги потребують люди, які перебувають в укриттях, у метро, у лікарнях. Також, за його словами, потрібна допомога нашим захисникам.

Кличко закликав мешканців залишатися вдома або в укриттях. Він також додав, що метро працюватиме як укриття, а транспортних перевезень здійснювати вже не буде.