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Кличко призвал бизнес помочь киевлянам

Ирина БалачукСуббота, 26 февраля 2022, 11:22
Кличко призвал бизнес помочь киевлянам
Фото КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко призвал бизнес помочь киевлянам продуктами, водой и товарами первой необходимости.

Источник: видеообращение Кличко

Прямая речь Кличко: "Я обращаюсь к бизнесу – город сегодня делает все, что может, – окажите помощь киевлянам – продуктам питания, водой, предметам первой необходимости".

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Детали: Мэр подчеркнул, что в помощи нуждаются люди, которые находятся в укрытиях, в метро, ​​в больницах. Также, по его словам, необходима помощь нашим защитникам.

Кличко призвал жителей оставаться дома или в укрытиях.

Он также добавил, что метро будет работать как укрытие, а транспортных перевозок уже осуществлять не будет.

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Темы: КиевВиталий Кличковойна
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