У Сумах ідуть бої, диверсанти підкидають заміновані гаджети

Російські танки в центрі Сум, ФОТО З СОЦМЕРЕЖ

На вулицях Сум ідуть бої, мешканців просять залишатися вдома.

Джерело: Сумська обласна військово-цивільна адміністрація

Дослівно: На вулицях Сум ідуть бої. У різних районах міста є військова техніка. Жителі міста мають залишатися вдома. І подалі триматися від вікон".

Деталі: У ВЦА додали, що загрози артилерійського обстрілу наразі немає.

Також адміністрація попереджає, що диверсійні групи займаються розповсюдженням на підконтрольній території замінованих цінних речей та технічних гаджетів.

Мешканців просять не чіпати подібні речі та терміново повідомляти про такі факти.

"Терміново! Авіація по області розкидає дитячі іграшки, мобільні телефони, цінні речі. Все начинене вибухівкою. Це не фейк. Це інформація від військових. Тому ніхто нічого не піднімає", - йдеться в повідомленні.