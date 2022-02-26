В Сумах идут бои, диверсанты подбрасывают заминированные гаджеты
На улицах Сум идут бои, жителей просят оставаться дома.
Источник: Сумская областная военно-гражданская администрация
Дословно: На улицах Сум идут бои. В разных районах города есть военная техника. Жители города должны оставаться дома. И дальше держаться от окон".
Детали: В ВГА добавили, что угрозы артиллерийских обстрелов пока нет.
Также администрация предупреждает, что диверсионные группы занимаются распространением на подконтрольной территории заминированных ценных вещей и технических гаджетов.
Жителей просят не трогать подобные вещи и срочно сообщать о таких фактах.
"Срочно! Авиация по области разбрасывает детские игрушки, мобильные телефоны, ценные вещи. Все начинено взрывчаткой. Это не фейк. Это информация от военных. Поэтому никто ничего не поднимает", - говорится в сообщении.