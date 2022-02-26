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В Сумах идут бои, диверсанты подбрасывают заминированные гаджеты

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 11:49
В Сумах идут бои, диверсанты подбрасывают заминированные гаджеты
Российские танки в центре Сум, ФОТО С СОЦСЕТЬ

На улицах Сум идут бои, жителей просят оставаться дома.

Источник: Сумская областная военно-гражданская администрация

Дословно: На улицах Сум идут бои. В разных районах города есть военная техника. Жители города должны оставаться дома. И дальше держаться от окон".

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Детали: В ВГА добавили, что угрозы артиллерийских обстрелов пока нет.

Также администрация предупреждает, что диверсионные группы занимаются распространением на подконтрольной территории заминированных ценных вещей и технических гаджетов.

Жителей просят не трогать подобные вещи и срочно сообщать о таких фактах.

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"Срочно! Авиация по области разбрасывает детские игрушки, мобильные телефоны, ценные вещи. Все начинено взрывчаткой. Это не фейк. Это информация от военных. Поэтому никто ничего не поднимает", - говорится в сообщении.

Темы: Сумы
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