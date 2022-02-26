"Ворогу - вогняну дорогу в пекло": Повітряні сили продовжують відбивати атаки

Повітряні сили ЗСУ продовжують завдавати нищівних втрат ворогу, до строю авіації повертаються десятки досвідчених військових льотчиків.

Джерело: командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у зверненні 26 лютого

Деталі: З перших хвилин масштабного нападу Росії, Повітряні сили ЗСУ першими прийняли на себе масовані ракетні удари окупаційних військ. Адже першочерговою ціллю ворога було знищення об’єктів системи протиповітряної оборони держави. Проте ПС ЗСУ встояли та витримали удари противника.

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Загалом, за дві доби війни, російські окупаційні війська втратили 14 літаків різних типів, вісім гелікоптерів, 102 танки, 536 бойових броньованих машин, 15 гармат, ЗРК БУК-М1, десятки безпілотних авіаційних комплексів.

Пряма мова: "Наші сили з протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність, знищуючи сучасні літаки і вертольоти противника, збиваючи в небі крилаті ракети. А це, десятки, сотні врятованих життів!

Щогодини Повітряні сили наносять нищівних втрат ворогу. Тільки протягом першої доби нападу рф, у повітряних боях противник втратив два винищувачі Су-30СМ. Їх майстерно знищили українські пілоти Су-27.

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Хочу відзначити мужність та героїзм наших льотчиків. На важливому напрямку поблизу Гостомеля, бомбардувальники Су-24М, розвідники Су-24МР, штурмовики Су-25 постійно завдавали потужних ракетно-бомбових ударів по російському десанту, який намагався утримати стратегічний плацдарм.

Сьогодні вночі героїчно оборонявся і продовжує тримати оборону Васильківський гарнізон. За ніч знищено чимало одиниць бойової авіації, БпЛА, крилатих ракет, живої сили противника.

Стійкість та мужність виявили військовослужбовці підрозділів радіотехнічних військ при відбиті атак російських диверсійних груп. Особовий склад окремого радіолокаційного взводу, незважаючи на значні втрати серед військовослужбовців, утримав позицію та вийшов у визначений район.

Підрозділи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького в короткий термін та з незначними втратами військової техніки і озброєння зуміли передислокуватися у визначений район та приступили до виконання бойових завдань…

На жаль, внаслідок бойових дій агресора, Повітряні сили зазнали непоправних втрат. Ми низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю загиблих Героїв та висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким".

Деталі: Угруповання Повітряних сил продовжує ведення бойових дій, самовіддано відбиває повітряні удари противника та веде постійну повітряну розвідку. До строю авіації Повітряних Сил повертаються десятки досвідчених військових льотчиків від капітана – до генерала, які раніше були звільнені з війська в запас.

Пряма мова: "З вірою у Перемогу, з вірою у святість справи, з вірою в Український народ, ми будемо звільняти рідну землю від російського агресора.

Зробимо йому вогняну дорогу в пекло!".