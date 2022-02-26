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"Врагу – огненную дорогу в ад": Воздушные силы продолжают отбивать атаки

Валентина РоманенкоСуббота, 26 февраля 2022, 11:44
Врагу – огненную дорогу в ад: Воздушные силы продолжают отбивать атаки
Николай Олещук. фото с FB

Воздушные силы ВСУ продолжают наносить сокрушительные потери врагу, в строй авиации возвращаются десятки опытных военных летчиков.

Источник: командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в обращении 26 февраля

Детали: С первых минут масштабного нападения России Воздушные силы ВСУ первыми приняли на себя массированные ракетные удары оккупационных войск. Ведь первоочередной целью неприятеля было уничтожение объектов системы противовоздушной обороны государства. Однако ВС ВСУ устояли и выдержали удары противника.

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В общей сложности, за двое суток войны, российские оккупационные войска потеряли 14 самолетов разных типов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 орудий, ЗРК БУК-М1, десятки беспилотных авиационных комплексов.

Прямая речь: "Наши силы по противовоздушной обороне демонстрируют настоящее военное мастерство, уничтожая современные самолеты и вертолеты противника, сбивая в небе крылатые ракеты. А это, десятки, сотни спасенных жизней!"

Ежечасно Воздушные силы наносят сокрушительные потери врагу. Только в первые сутки нападения РФ, в воздушных боях противник потерял два истребителя Су-30СМ. Их искусно уничтожили украинские пилоты Су-27.

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Хочу отметить мужество и героизм наших лётчиков. На важном направлении вблизи Гостомеля, бомбардировщики Су-24М, разведчики Су-24МР, штурмовики Су-25 постоянно наносили мощные ракетно-бомбовые удары по российскому десанту, пытавшемуся удержать стратегический плацдарм.

Сегодня ночью героически оборонялся и продолжает держать оборону Васильковский гарнизон. За ночь уничтожено немало единиц боевой авиации, БПЛА, крылатых ракет, живой силы противника.

Устойчивость и мужество проявили военнослужащие подразделений радиотехнических войск при отражении атак российских диверсионных групп. Личный состав отдельного радиолокационного взвода, несмотря на значительные потери военнослужащих, удержал позицию и вышел в определенный район.

Подразделения радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого в короткие сроки и с незначительными потерями военной техники и вооружения сумели передислоцироваться в определенный район и приступили к выполнению боевых задач.

К сожалению, в результате боевых действий агрессора, Воздушные силы понесли невосполнимые потери. Мы низко склоняем головы перед светлой памятью погибших Героев и выражаем искренние соболезнования родным и близким".

Детали: Группировка Воздушных сил продолжает ведение боевых действий, самоотверженно отражает воздушные удары противника и ведет постоянную воздушную разведку. В строй авиации Воздушных сил возвращаются десятки опытных военных летчиков от капитана – к генералу, которые ранее были уволены из войска в запас.

Прямая речь: "С верой в Победу, с верой в святость дела, с верой в украинский народ, мы будем освобождать родную землю от русского агрессора. Устроим ему огненную дорогу в ад!"

Темы: война
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