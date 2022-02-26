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Угорщина обурена, що їх звинувачують у блокуванні відключення РФ від SWIFT

"Європейська правда"Субота, 26 лютого 2022, 11:55
Угорщина обурена, що їх звинувачують у блокуванні відключення РФ від SWIFT
Фото pixabay.com

В Угорщині вкрай двозначно коментують питання відключення РФ від платіжної системи SWIFT – спростовують своє блокування, але не оголошують про підтримку цього кроку.

Як повідомляє "Європейська правда", такий дуже емоційний коментар на своїй сторінці у Facebook розмістив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"На днях появилася брехня. Я міг би інше слово використати, але вони нецензурні тому назвемо це просто брехнею. Якщо я добре знаю ніби то глава Європейської Народної Партії в ЄС стверджував що декілька країни ЄС у тому числі Угорщина, зашкодили тому щоб виключення Росії з SWIFT , з міжнародної мережі банківських переводів, склало частину санкцій. Це брехня, такого не було. Угорщина не висловлювалась у цьому питанні, ніяким способом, тому це брехня. Ми вважаємо шокуючим те що керівник такої великої європейської партії, навіть коли відбувається війна, переслідує корисливі політичні інтереси незважаючи ніяким образом на критичність ситуації.

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Нагадаємо, напередодні CNN з посиланням на джерела в ЄС заяви, що  відключення РФ від SWIFT блокують три країни: Німеччина, Угорщина та Кіпр. Раніше в цьому списку була й Італія, проте нещодавно Рим погодився із цим кроком. Також відмовився від блокування і Кіпр. Наразі, за словами президента Володимира Зеленського, з країн ЄС цей крок не підтримують лише Угорщина та Німеччина. 

Про неготовність Угорщини діяти проти інтересів РФ заявляв і глава фракції ЄНП в Європарламенті Манфред Вебер, якому й адресувалася заява Сіярто.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країні слід "триматися осторонь" від військового конфлікту між Україною та Росією та відмовився постачати озброєння Україні. 

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Теми: УгорщинаРосіявійна
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