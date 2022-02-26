Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Угорщина обурена, що їх звинувачують у блокуванні відключення РФ від SWIFT

"Європейська правда"Субота, 26 лютого 2022, 12:55
Фото pixabay.com

В Угорщині вкрай двозначно коментують питання відключення РФ від платіжної системи SWIFT – спростовують своє блокування, але не оголошують про підтримку цього кроку.

Як повідомляє "Європейська правда", такий дуже емоційний коментар на своїй сторінці у Facebook розмістив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"На днях появилася брехня. Я міг би інше слово використати, але вони нецензурні тому назвемо це просто брехнею. Якщо я добре знаю ніби то глава Європейської Народної Партії в ЄС стверджував що декілька країни ЄС у тому числі Угорщина, зашкодили тому щоб виключення Росії з SWIFT , з міжнародної мережі банківських переводів, склало частину санкцій. Це брехня, такого не було. Угорщина не висловлювалась у цьому питанні, ніяким способом, тому це брехня. Ми вважаємо шокуючим те що керівник такої великої європейської партії, навіть коли відбувається війна, переслідує корисливі політичні інтереси незважаючи ніяким образом на критичність ситуації.

Нагадаємо, напередодні CNN з посиланням на джерела в ЄС заяви, що  відключення РФ від SWIFT блокують три країни: Німеччина, Угорщина та Кіпр. Раніше в цьому списку була й Італія, проте нещодавно Рим погодився із цим кроком. Також відмовився від блокування і Кіпр. Наразі, за словами президента Володимира Зеленського, з країн ЄС цей крок не підтримують лише Угорщина та Німеччина. 

Про неготовність Угорщини діяти проти інтересів РФ заявляв і глава фракції ЄНП в Європарламенті Манфред Вебер, якому й адресувалася заява Сіярто.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країні слід "триматися осторонь" від військового конфлікту між Україною та Росією та відмовився постачати озброєння Україні. 

Теми: УгорщинаРосіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

На усіх пунктах пропуску на західному кордоні зникли черги - ДПСУ

ЗСУ та ДПСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині

фото Захисники знищили ворожу колону на Сумщині

Польща вважає реальним надання Україні статусу кандидата в ЄС у найближчі дні

Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

ЗСУ збили над Ірпенем ворожий літак – Залужний

Усі новини...
Угорщина
Мер Будапешта та противник Орбана підняв прапор України на мерії міста
Орбан подзвонив Зеленському і висловив підтримку Україні
Угорщина переміщує війська до кордону з Україною
Останні новини
13:40
відеоУ Бучі підняли український прапор: ворога відігнали
13:38
"Кожен зрадник буде покараний": СБУ доповвіла про спійманих зрадників та диверсантів
13:37
Окупанти бомбардують Ізюм: удари кожні 90 хвилин
13:36
ЄС розглядає відключення банків Білорусі від SWIFT - Reuters
13:26
Франція арештувала 86-метрову яхту глави "Роснєфти" Сєчина
13:25
фото, відеоОкупанти розбомбили село на Харківщині – є загиблі, десятки зруйнованих будинків
13:19
По всій Київщині йде боротьба з диверсантами – голова області
13:16
ІКЕА зупиняє роботу в РФ та жертвує 20 мільйонів євро Україні
12:58
Франція порадила своїм громадянам виїздити з Росії
12:52
"Непридатні для інвестицій": Лондон зупиняє торги російських компаній, їх виключають з індексів
Усі новини...