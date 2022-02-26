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Венгрия возмущена, что их обвиняю в блокировании отключения РФ от SWIFT

"Европейская правда"Суббота, 26 февраля 2022, 11:55
Венгрия возмущена, что их обвиняю в блокировании отключения РФ от SWIFT
Фото pixabay.com

В Венгрии крайне двусмысленно комментируют вопрос отключения РФ от платежной системы SWIFT – опровергают свою блокировку, но не объявляют о поддержке этого шага.

Как сообщает "Европейская правда", такой очень эмоциональный комментарий на своей странице в Facebook разместил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"На днях появилась ложь. Я мог бы другое слово использовать, но они нецензурны, поэтому назовем это просто ложью. Насколько я знаю, якобы глава Европейской народной партии в ЕС утверждал, что несколько стран ЕС, в том числе Венгрия, помешали тому, чтобы исключение России из SWIFT, из международной сети банковских переводов, составило часть санкций. Это ложь, такого не было. Венгрия не высказывалась по этому вопросу никоим образом, поэтому это ложь. Мы считаем шокирующим то, что руководитель такой крупной европейской партии, даже когда происходит война, преследует корыстные политические интересы, никоим образом не учитывая критичность ситуации.

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Напомним, накануне CNN со ссылкой на источники в ЕС заявления, что отключения РФ от SWIFT блокируют три страны: Германия, Венгрия и Кипр. Ранее в этом списке была и Италия, но недавно Рим согласился с этим шагом. Также отказался от блокировки и Кипр. По словам президента Владимира Зеленского, из стран ЕС этот шаг не поддерживают только Венгрия и Германия.

О неготовности Венгрии действовать против интересов РФ заявлял и глава фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер, которому и адресовалось заявление Сийярто.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его стране следует "держаться в стороне" от военного конфликта между Украиной и Россией и отказался поставлять вооружение Украине.

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Темы: ВенгрияРосcиявойна
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